Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительных переговоров», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, на повестке дня двусторонние отношения.

«(Лукашенко. — RT) наверняка есть, о чём проинформировать российского президента, имеется в виду — только что завершилось Всебелорусское собрание», — добавил Песков.

Ранее Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля.