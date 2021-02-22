Лукашенко поблагодарил Путина за помощь экономике Белоруссии
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«Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он в ходе встречи с Путиным, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Путин в свою очередь отметил, что Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии.
«Мы самый крупный инвестор, свыше $4 млрд проинвестировано с российскими партнёрами в белорусскую экономику», — сказал российский лидер.
Ранее в Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко.