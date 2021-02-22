Лукашенко поблагодарил Путина за помощь экономике Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь экономике республики.

«Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он в ходе встречи с Путиным, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Путин в свою очередь отметил, что Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии.

«Мы самый крупный инвестор, свыше $4 млрд проинвестировано с российскими партнёрами в белорусскую экономику», — сказал российский лидер.

Ранее в Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко.