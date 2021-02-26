Агентство по лекарствам Молдавии подтвердило регистрацию «Спутника V»
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«Было принято решение условно разрешить применение вакцин, включённых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список для использования в чрезвычайных ситуациях: Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также... вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении.
Регулятор Молдавии напомнил, что такое разрешение позволяет начать процесс вакцинации населения.
Ранее бывший молдавский президент Игорь Додон сообщил, что «Спутник V» зарегистрирован в республике.