В Молдавии назвали сроки получения вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.

Как указывает пресс-служба ведомства, страна получит первые партии вакцин в середине февраля.

«Первые партии вакцин от коронавируса прибудут в Молдавию в середине февраля. Речь идёт о 24 570 дозах вакцины Pfizer/BioNTech, а также 264 000 доз вакцин Oxford/AstraZeneca», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Молдавия 30 января получила соответствующее подтверждение поставки вакцин через механизм COVAX.

Согласно последним данным, в Молдавии было выявлено 159 513 случаев коронавируса. К настоящему моменту в стране после COVID-19 выздоровели 149 562 человека, 3434 пациента умерли.