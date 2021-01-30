В Молдавии назвали сроки получения вакцины от коронавируса

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Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.
В Молдавии назвали сроки получения вакцины от коронавируса
  • © REUTERS/Stephane Mahe

Как указывает пресс-служба ведомства, страна получит первые партии вакцин в середине февраля.

«Первые партии вакцин от коронавируса прибудут в Молдавию в середине февраля. Речь идёт о 24 570 дозах вакцины Pfizer/BioNTech, а также 264 000 доз вакцин Oxford/AstraZeneca», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Молдавия 30 января получила соответствующее подтверждение поставки вакцин через механизм COVAX.

Согласно последним данным, в Молдавии было выявлено 159 513 случаев коронавируса. К настоящему моменту в стране после COVID-19 выздоровели 149 562 человека, 3434 пациента умерли.

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