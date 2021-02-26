Глава РФПИ прокомментировал отношение к российской вакцине в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал отношение к российской вакцине в мире.

«Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины «Спутник V», но и о нашем лидерстве в мире», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Он отметил, что «многие враги России пытались подорвать доверие к ней».

«Но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире и они её просто боятся», — сказал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия видит поддержку вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии.