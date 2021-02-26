Белоруссия произвела пробную партию «Спутника V»

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Белоруссия произвела пробную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.
Белоруссия произвела пробную партию «Спутника V»
  • Reuters

«Произведена пробная партия российской вакцины», — цитирует РИА Новости Пиневича.

Он уточнил, что партия была произведена на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты».

По его словам, данный шаг является одним из важнейших итогов стратегического взаимодействия Белоруссии и России.

«Вакцинация является сейчас неотъемлемы фактором борьбы против эпидемического процесса», — добавил министр.

Ранее в Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1602 и достигло 284 500.

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