Белоруссия произвела пробную партию «Спутника V»
- Reuters
«Произведена пробная партия российской вакцины», — цитирует РИА Новости Пиневича.
Он уточнил, что партия была произведена на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты».
По его словам, данный шаг является одним из важнейших итогов стратегического взаимодействия Белоруссии и России.
«Вакцинация является сейчас неотъемлемы фактором борьбы против эпидемического процесса», — добавил министр.
Ранее в Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1602 и достигло 284 500.