Белоруссия произвела пробную партию «Спутника V»

Белоруссия произвела пробную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

«Произведена пробная партия российской вакцины», — цитирует РИА Новости Пиневича.

Он уточнил, что партия была произведена на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты».

По его словам, данный шаг является одним из важнейших итогов стратегического взаимодействия Белоруссии и России.

«Вакцинация является сейчас неотъемлемы фактором борьбы против эпидемического процесса», — добавил министр.

Ранее в Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1602 и достигло 284 500.