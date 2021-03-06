«Очень плотное энергетическое сотрудничество»: в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии

Стартовали поставки первых партий нефтепродуктов из Белоруссии для транзита через порты России. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Так, в порт Усть-Луга направлено более 5 тыс. тонн бензина, а в морской порт Санкт-Петербурга — 3,6 тыс. тонн мазута. Обе отгрузки были осуществлены с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. По соглашению между Москвой и Минском, на ближайшие три года запланирована перевалка 9,8 млн тонн мазута, бензина и масла.

Белоруссия начала поставлять нефтепродукты в российские морские порты для транзита в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России. Соответствующее межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021—2023 годах было подписано 19 февраля.

Так, 5 марта ОАО «Мозырский НПЗ» отправил несколькими составами в морской порт Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго») более 5 тыс. тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришёл на территорию РФ в 09:00 мск 6 марта. До перевалочного пункта груз должен дойти во вторник, 9 марта.

Кроме того, 6 марта ОАО «Мозырский НПЗ» отгрузил партию мазута общим объёмом 3,6 тыс. тонн для доставки в другой перевалочный пункт — морской порт Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»).

Вид на универсальный перегрузочный комплекс в морском торговом порту Усть-Луга

РИА Новости

© Алексей Даничев

Напомним, что в конце августа 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенаправить транзитные грузовые перевозки из Польши и Литвы в Россию в качестве ответа на санкции с их стороны.

«30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — говорил белорусский лидер.

Осенью Москва и Минск приступили к обсуждению возможности переброски нефтяных потоков с портов Прибалтики.

19 февраля 2021 года министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко подписали соглашение, которое предусматривает перевалку в российских портах для поставки в третьи страны более 9,8 млн тонн нефтепродуктов с 2021 по 2023 год. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло. До этого его одобрили правительство РФ и Александр Лукашенко.

«На текущий год мы определили 3,5 млн тонн. С учётом того, что год уже стартовал, то около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнёрами. Следующий год — это 3,2 млн тонн, а 2023 год — 3,1 млн тонн», — говорил Савельев.

Согласно договорённости, контракты будут заключаться по принципу «бери или плати» (take or pay). Таким образом, если белорусские грузоотправители обеспечивают перевалку в объёме меньше согласованного, российский морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объём.

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Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года, после чего он может продлён автоматически.

«У России и Белоруссии уникальные взаимоотношения»

Как считает заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, договорённость России и Белоруссии совершено логична, учитывая политические и экономические отношения между странами, а также в связи с тем, что у Минска в последнее время сложности во взаимодействии с Прибалтикой.

«Энергетическое сотрудничество России и Белоруссии очень плотное. Российскими специалистами построена белорусская атомная станция, которая позволила Белоруссии стать независимой и иметь возможность продавать электроэнергию соседям. У нас уникальные взаимоотношения в этом плане и по объёмам, и по цифрам, поэтому логично, что нефтепродукция пошла из Белоруссии через порты Ленинградской области», — заявил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что сотрудничество Москвы и Минска по переброске нефтяных потоков должно стать уроком для других стран, которые необоснованно критикуют Россию и Белоруссию.

«Прибалтика зарабатывала огромные деньги на перевалке белорусских грузов, однако, на международных площадках в последнее время пыталась вставлять палки в колёса Белоруссии. В этой связи было принято решение миновать наших «доброжелателей» из Прибалтики», — пояснил сенатор.

В конце августа 2020 года прибалтийские республики ввели санкции против Александра Лукашенко и множества высокопоставленных политиков Белоруссии. После этого Литва, Латвия и Эстония неоднократно расширяли санкционные списки.

Вдобавок, на территории Литвы находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая была объявлена Минском в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.

5 марта агентство БЕЛТА сообщало, что белорусская Генпрокуратура направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». До этого в Вильнюсе заявляли, что обращение властей Белоруссии будет проигнорировано.