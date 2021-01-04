Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК заявил, что поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты могут начаться в 2021 году.

«Вполне возможно, что и в 2021 году (белорусы. — RT) могут (поставить. — RT) уже часть объёмов... с учётом договорённостей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями», — заявил он.

По мнению Новака, 2021 год — «это вполне реальные сроки, когда можно начать уже» поставки белорусских нефтепродуктов через Россию.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены условия не хуже.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеду.