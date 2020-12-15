Белорусская компания приостановила экспорт нефти через Литву
- РИА Новости
«Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределённый срок», — приводит Sputnik Литва сообщение.
Отмечается, что отгрузка грузов в меньших объёмах отправляется в Клайпеду и перегружается на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены условия не хуже.