Белорусская компания приостановила экспорт нефти через Литву

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Дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клейпеду. Об этом сообщили в литовской компании Klaipėdos nafta.
Белорусская компания приостановила экспорт нефти через Литву
  • РИА Новости

«Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределённый срок», — приводит Sputnik Литва сообщение.

Отмечается, что отгрузка грузов в меньших объёмах отправляется в Клайпеду и перегружается на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены условия не хуже.

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