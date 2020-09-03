Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

Эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.

«Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны... у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — цитирует Новака РИА Новости.

Для этого необходимо проработать экономические условия между транспортными и портовыми компаниями, отметил он.

«Собственно, мы этим тоже в настоящее время займёмся в соответствии с поручением председателя правительства», — подчеркнул министр.

Ранее Мишустин сообщил, что прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.

28 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции. В частности, он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.