Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены не худшие условия.
Лукашенко допустил переориентировку грузопотоков с Балтии на Россию
  • Reuters

Об этом он рассказал на встрече с представителями общественности, комментируя свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Также очень серьёзно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам всё равно. Зная, что я ещё не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счёт переговоры», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут санкции в отношении Белоруссии.

В частности, глава государства уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

3 сентября Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.

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