Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

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Белорусская Генпрокуратура направила Литве просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для её привлечения к уголовной ответственности за преступления, инкриминируемые ей в Белоруссии.
Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральная прокуратура Белоруссии также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — пишет агентство.

Ранее в литовском Министерстве иностранных дел заявляли, что Тихановская не будет экстрадирована из Литвы по обращению Минска.

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