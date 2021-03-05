Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Белорусская Генпрокуратура направила Литве просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для её привлечения к уголовной ответственности за преступления, инкриминируемые ей в Белоруссии.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральная прокуратура Белоруссии также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — пишет агентство.

Ранее в литовском Министерстве иностранных дел заявляли, что Тихановская не будет экстрадирована из Литвы по обращению Минска.