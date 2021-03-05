Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Генеральная прокуратура Белоруссии также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — пишет агентство.
Ранее в литовском Министерстве иностранных дел заявляли, что Тихановская не будет экстрадирована из Литвы по обращению Минска.