Литва отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет экстрадирована из Литвы по обращению Минска. Об этом заявили в литовском Министерстве иностранных дел.

«Литва не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают», — сообщили там РИА Новости.

Ранее Следственный комитет Белоруссии подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию Светланы Тихановской.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.