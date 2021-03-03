Литва отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет экстрадирована из Литвы по обращению Минска. Об этом заявили в литовском Министерстве иностранных дел.
Литва отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской
  • Reuters

«Литва не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают», — сообщили там РИА Новости. 

Ранее Следственный комитет Белоруссии подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию Светланы Тихановской.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.

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