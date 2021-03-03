Литва отказала Белоруссии в экстрадиции Тихановской
- Reuters
«Литва не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают», — сообщили там РИА Новости.
Ранее Следственный комитет Белоруссии подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию Светланы Тихановской.
В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.
Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.