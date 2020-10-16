В Белоруссии рассказали о возбуждённом деле против Тихановской

МВД Белоруссии сообщило, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на запрос.

В МВД уточнили, что Тихановская находится в розыске за «совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361».

«Это призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», — заявили в МВД.

13 октября Тихановская заявила, что предъявляет ультиматум властям Белоруссии. В ультиматуме говорилось в том числе, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен в течение 13 дней подать в отставку.

7 октября сообщалось, что Тихановскую объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась в базе данных разыскиваемых лиц МВД.

В МВД России сообщили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовные дела в отношении Тихановской, добавив, что база формируется на основании соглашений в рамках СНГ.

После этого в МВД Белоруссии подтвердили, что Тихановская объявлена в розыск на территории Белоруссии и России. При этом инкриминируемая ей статья не называлась.