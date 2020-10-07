Тихановскую в России объявили в розыск
- Reuters
Так, в базе данных разыскиваемых лиц МВД появилась информация о ней: дата рождения (11 сентября 1982 года), национальность и место рождения (Микашевичи Лунинецкого района Белоруссии).
Основанием для розыска указано уголовное дело, однако номер статьи не конкретизирован.
В настоящее время в Белоруссии возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции.
Дело возбуждено по ст. 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).