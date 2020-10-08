В МВД объяснили включение Тихановской в базу розыска по России

Пресс-служба МВД России объяснила, почему бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в базе данных разыскиваемых лиц.

Как отметили в ведомстве, уголовных дел в отношении Тихановской российскими правоохранительными органами не возбуждалось.

В министерстве пояснили, что база формируется на основании соглашений в рамках СНГ.

«Этот банк формируется в соответствии с регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утверждённым в 2015 году решением Совета глав правительств СНГ», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Тихановскую объявили в розыск в России. Основанием было указано уголовное дело, однако номер статьи не конкретизирован.

В настоящее время в Белоруссии возбуждено и расследуется дело в связи с созданием координационного совета оппозиции.