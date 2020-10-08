В МВД Белоруссии подтвердили объявление Тихановской в розыск

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Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что бывший кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России и Белоруссии. 
В МВД Белоруссии подтвердили объявление Тихановской в розыск
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости

«Она (Тихановская. — RT) объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю», — заявила представитель МВД.

При этом она рекомендовала уточнить в Следственном комитете Белоруссии, в рамках какого дела Тихановская находится в розыске.

Ранее Тихановскую объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась в базе данных разыскиваемых лиц МВД.

В МВД России сообщили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовные дела в отношении Тихановской, добавив, что  база формируется на основании соглашений в рамках СНГ.

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