СК Белоруссии подал в ГП документы на экстрадицию Тихановской

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Следственный комитет Белоруссии подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.
СК Белоруссии подал в ГП документы на экстрадицию Тихановской
  • Reuters

«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — сообщили в пресс-службе СК республики.

По информации следствия, «лица из ближайшего окружения» Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов в Гомеле, план которых обсуждался на встрече 5 августа 2020 года.

«Поддержав план, она (Тихановская. — RT) согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — заявили в СК Белоруссии.

Правоохранительным органам страны удалось пресечь акцию, основные фигуранты были задержаны в период с 6 по 8 августа 2020 года.

«К материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и её доверенным лицам», — добавили в ведомстве.

Задержанным предъявили обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Белоруссии, они арестованы.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.

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