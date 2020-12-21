Генпрокуратура Белоруссии возбудила дела против Тихановской и членов КС

Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

Как сообщается на сайте ведомства, дела возбуждены в отношении членов координационного совета.

В частности, речь идёт о «Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знаке М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевском С.А. и иных лицах».

Также против ряда граждан возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования.

«Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём», — добавили в прокуратуре.

В октябре МВД Белоруссии сообщило, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.