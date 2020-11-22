В Минске заявили о планах расширить санкции против ЕС

Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил о планах расширить «санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств».

Он рассказал, что «на совещании тоже обсуждались наши ответные меры в связи с теми шагами, которые были предприняты европейскими партнёрами где-то неделю назад».

«Вы знаете, что Европейский союз ввёл дополнительные санкции против полутора десятков человек. Сегодня (во вторник, 17 ноября. — RT) мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств», — цитирует РИА Новости Макея.

6 ноября Европейский союз ввёл санкции против белорусского президента Александра Лукашенко.

В расширенный чёрный список ЕС в связи с президентскими выборами в Белоруссии также вошли ещё 14 чиновников.

Лукашенко в ходе встречи с коллективом и строителями БелАЭС рассказал, как относится к введённым против него санкциям со стороны Евросоюза.