В Минске заявили о планах расширить санкции против ЕС

Короткая ссылка
Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил о планах расширить «санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств».
В Минске заявили о планах расширить санкции против ЕС
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

Он рассказал, что «на совещании тоже обсуждались наши ответные меры в связи с теми шагами, которые были предприняты европейскими партнёрами где-то неделю назад».

«Вы знаете, что Европейский союз ввёл дополнительные санкции против полутора десятков человек. Сегодня (во вторник, 17 ноября. — RT) мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств», — цитирует РИА Новости Макея.

6 ноября Европейский союз ввёл санкции против белорусского президента Александра Лукашенко.

В расширенный чёрный список ЕС в связи с президентскими выборами в Белоруссии также вошли ещё 14 чиновников.

Лукашенко в ходе встречи с коллективом и строителями БелАЭС рассказал, как относится к введённым против него санкциям со стороны Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить