Лукашенко запросил данные о наиболее крупных проектах ЕС в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко поручил предоставить данные о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в Белоруссии для оценки их работы на фоне введённых Евросоюзом санкций против республики.
Лукашенко запросил данные о наиболее крупных проектах ЕС в Белоруссии
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат... Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрёжем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что попытки «запугать Беларусь санкциями» нельзя оставлять без ответа.

В конце марта страны Прибалтики запретили въезд ещё 118 чиновникам Белоруссии. После чего Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении стран, которые ранее ввели ограничения против белорусской стороны.

Белоруссия также ввела запрет на ввоз и реализацию в стране товаров ряда зарубежных компаний.

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