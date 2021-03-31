Премьер Белоруссии высказался о контрсанкциях против стран Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко высказался о контрсанкциях, которые вводятся белорусской стороной против стран Запада в качестве ответа на их ограничения против Минска.

Как сообщает БЕЛТА, Головченко подчеркнул, что Белоруссия в данном вопросе будет действовать «очень точечно».

«Кто войдёт в этот список, определит правительство. К сожалению, западные партнёры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными», — отметил он.

Премьер подчеркнул, что санкции будут применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые идут на «недружественные акции в отношении республики».

«И это наша суверенная мера защиты, правом на которую мы сможем воспользоваться», — заключил Головченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении стран, которые ранее ввели ограничения против белорусской стороны.