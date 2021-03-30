Лукашенко подписал указ о контрсанкциях
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Отмечается, что указ №128 «О применении специальных мер» принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.
В документе говорится о введении запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ и услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.
Уточняется, что подробный перечень товаров, работ, услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен белорусским Советом министров.
Ранее страны Прибалтики запретили въезд ещё 118 чиновникам Белоруссии.