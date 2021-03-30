Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении стран, которые ранее ввели ограничения против белорусской стороны.
Лукашенко подписал указ о контрсанкциях
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Отмечается, что указ №128 «О применении специальных мер» принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.

В документе говорится о введении запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ и услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Уточняется, что подробный перечень товаров, работ, услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен белорусским Советом министров.

Ранее страны Прибалтики запретили въезд ещё 118 чиновникам Белоруссии.

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