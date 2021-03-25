Страны Прибалтики запретили въезд ещё 118 чиновникам Белоруссии
- Reuters
«В знак солидарности с белорусским народом, празднующим День Воли, Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки ещё 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В МИД Латвии уточнили, что «запрет касается должностных лиц из структур МВД, учреждений регионального управления и правовых структур».
В конце сентября Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки по Белоруссии.