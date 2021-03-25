Страны Прибалтики запретили въезд ещё 118 чиновникам Белоруссии

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Эстония, Латвия и Литва запретили въезд в страну ещё 118 сотрудникам правоохранительных и судебных органов Белоруссии, сообщает эстонский МИД.
Страны Прибалтики запретили въезд ещё 118 чиновникам Белоруссии
  • Reuters

«В знак солидарности с белорусским народом, празднующим День Воли, Эстония, Латвия, Литва сегодня ввели запрет на поездки ещё 118 человек из правоохранительных и судебных органов режима, ответственных за систематическое подавление продемократического движения», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В МИД Латвии уточнили, что «запрет касается должностных лиц из структур МВД, учреждений регионального управления и правовых структур».

В конце сентября Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки по Белоруссии.

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