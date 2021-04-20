Белоруссия готовит асимметричный ответ США на возобновление санкций

Белоруссия готовит асимметричный ответ американской стороне после решения о возобновлении санкций США против Минска, заявили в МИД республики.

Как подчеркнули в ведомстве, Белоруссия «в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддаётся воздействию санкций и ограничений».

«Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем асимметричный ответ и для американской стороны», — приводит БЕЛТА текст сообщения.

В министерстве отметили, что любой прогресс в двусторонних отношениях возможен только по итогам взаимоуважительного диалога.

Ранее Соединённые Штаты заявили, что с 3 июня возобновляют санкционные меры против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии.