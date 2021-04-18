«Сотрудничают со следствием»: в Белоруссии заявили о признательных показаниях подозреваемых по делу о госперевороте

В КГБ Белоруссии сообщили, что подозреваемые в подготовке госпереворота дают признательные показания и сотрудничают со следствием. При этом в контрразведке утверждают, что один из предполагаемых заговорщиков был связан со спецслужбами США и пытался завербовать белорусских силовиков. В свою очередь, в ФСБ России обнародовали кадры оперативной съёмки, на которых задержанные обсуждают планы присвоения имущества Александра Лукашенко. А представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад пытается перекрыть белорусскую повестку дня голословными обвинениями в адрес российской разведки со стороны Чехии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад пытается перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии надуманными обвинениями в адрес России со стороны властей Чехии.

Ранее Прага уведомила Москву о высылке из страны 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш при этом голословно обвинил российскую разведку в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

«Складывается абсолютное ощущение (а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом), что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнёрам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так и со стороны Белоруссии относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», — сказала Захарова.

Тем временем в КГБ Белоруссии сообщили о ходе допроса подозреваемых в подготовке государственного переворота.

«Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания», — рассказал в эфире ОНТ начальник отдела следственного управления спецслужбы Константин Бычек.

Он также сообщил, что КГБ запросил органы юстиции других государств о содействии в расследовании дела.

Кроме того, по словам Бычека, один из предполагаемых заговорщиков, Юрий Зенкович, был связан с американскими спецслужбами и пытался завербовать белорусских военнослужащих и правоохранителей.

Ранее ФСБ опубликовала кадры оперативной съёмки, из которых следует, что подозреваемые в подготовке госпереворота в Белоруссии планировали присвоить имущество президента республики Александра Лукашенко. Запись была показана в программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

Как говорится в телесюжете, вопросы присвоения имущества белорусского лидера злоумышленники обсуждали в Москве с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии. Предполагаемые заговорщики — имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин РБ Александр Федута.

Напомним, 17 апреля в ФСБ России рассказали о совместной с КГБ Белоруссии операции по предотвращению госпереворота в республике.

Начало беседы ранее уже публиковали белорусские СМИ. Из неё следует, что «задачей №1» у заговорщиков было устранение президента Белоруссии, вторым пунктом шла блокировка внутренних войск республики и ОМОНа. Ещё одной целью подозреваемые назвали захват нескольких «символических объектов» в Минске, среди которых — радиостанция и телевидение. На этих площадках предполагалось зачитать обращение.

В новых материалах подозреваемые обсуждают другие аспекты своего плана.

«Я практически уверен, что у нашего Саши (Александра Лукашенко. — RT) где-то лежит кошелёк с запасом. Его надо просто взять тихонечко при случае», — говорил Зенкович.

На вопрос одного из участников встречи, где именно находится «кошелёк с запасом», Зенкович предположил, что «дома, скорее всего, в Острошицком Городке».

Кроме того, участники предполагаемого заговора против белорусского руководства обсуждали, что якобы получили от хакеров информацию о высших лицах республики. По словам заговорщиков, их предполагалось «интернировать» в первые часы после запланированного восстания.

«Наши ребята взломали серверы МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — сказал в кадре Зенкович.

Подозреваемые на видео обсуждали привлечение к подготовке переворота националистов из Киева. По их замыслу, для «трансформации общества и государства» потребовалось бы как минимум пять лет. Кроме того, предполагаемые заговорщики рассчитывали сделать Белоруссию «инкубатором для выращивания демократии» по опыту Польши, говорится в сюжете.

Помимо прочего, в эфире «России 1» приводились слова задержанных о предполагаемом разделении их обязанностей после реализации задуманного. Зенкович в кадре сказал, что намерен заниматься «правовой реформой», а также «курированием» министерства юстиции, судов и разработкой новой конституции. Федута среди прочего намеревался курировать идеологические ведомства и прессу.

В предшествовавших этому сообщениях ФСБ РФ говорилось, что злоумышленники обсуждали свои планы в одном из интернет-мессенджеров. В дальнейшем они договорились провести встречу с оппозиционно настроенными генералами белорусских вооружённых сил. Запись этой беседы позднее опубликовали в СМИ.

Как подчеркнули в ФСБ, в ходе встречи с генералами предполагаемые заговорщики заявили, что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики.

Ещё одной мерой, как сообщалось, должно было стать полное отключение энергосистемы Белоруссии для создания помех действиям силовых и правоохранительных структур. По информации российских силовиков, датой осуществления военного переворота оппозиционеры выбрали 9 мая. Активную фазу переворота планировалось запустить с помощью неких вооружённых формирований.

Конечной целью заговорщиков было изменение конституционного строя республики с упразднением поста президента и передачей управления страной «комитету национального примирения», подчёркивали в ФСБ.

Против подозреваемых заведено уголовное дело по ст. 357 белорусского УК «Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти».

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В свою очередь, Александр Лукашенко ранее заявлял, что на него и его детей планировалось покушение. Он также сделал предположения об участии в этих событиях зарубежных спецслужб. Видеозапись выступления президента Белоруссии опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

«Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центральное разведывательное управление, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме», — рассказал белорусский лидер.