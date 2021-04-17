В ФСБ рассказали детали планировавшегося госпереворота в Белоруссии

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RT
В ФСБ России рассказали о том, как возможные заговорщики планировали осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии.
В ФСБ рассказали детали планировавшегося госпереворота в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.

По данным ФСБ, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович, а также гражданин Белоруссии Александр Федута планировали захват радио- и телецентров, блокирование в Минске лояльных власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Также они намеревались добиться полного отключения энергосистемы страны, чтобы затруднить действия силовых ведомств.

Для осуществления задуманного предполагалось физически устранить практически всю верхушку руководства Белоруссии.

Активную фазу военного переворота, как задумывали заговорщики, должны были начать некие «партизаны», находящиеся в «скрытых базах».

Отмечается, что осуществление переворота было назначено на 9 мая.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве готовивших переворот в Белоруссии.

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