В ФСБ сообщили о задержании в Москве готовивших переворот в Белоруссии

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Сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из КГБ Белоруссии задержали в Москве двух человек, готовивших государственный переворот в республике и физическое устранение белорусского президента Александра Лукашенко.
В ФСБ сообщили о задержании в Москве готовивших переворот в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и связанной со спецслужбами США, и предположил, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.

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