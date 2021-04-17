В ФСБ сообщили о задержании в Москве готовивших переворот в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и связанной со спецслужбами США, и предположил, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.