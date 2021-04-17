Лукашенко предположил, что высшее руководство США одобрило его устранение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предполагает, что задача на его устранение, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.

Соответствующее видео с его заявлением было опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

«Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может… кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», — отметил он.

Ранее Лукашено заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и связанной со спецслужбами США.