Лукашенко предположил, что высшее руководство США одобрило его устранение

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предполагает, что задача на его устранение, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.
Лукашенко предположил, что высшее руководство США одобрило его устранение
  • Reuters

Соответствующее видео с его заявлением было опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

«Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может… кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», — отметил он.

Ранее Лукашено заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и связанной со спецслужбами США.

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