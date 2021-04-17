Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке покушения на него и его детей.

«Мы задержали группу, они показали, как это всё планировали…, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР – не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По словам президента, в планах у задержанных был «захват ребёнка (Лукашенко) — одного, второго, как получится».

В конце марта МВД Белоруссии сообщило о задержании жителя Пинского района, подозреваемого в планах устроить теракты в военном городке Печи в Минской области и в Минске.

В министерстве заявили, что задержанный получил указание совершить теракты от инициативы BYPOL, которая тесно связана с «так называемым координационным советом Тихановской».