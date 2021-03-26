МВД Белоруссии сообщило о предотвращении двух терактов в стране

МВД Белоруссии сообщило о задержании жителя Пинского района, который подозревается в намерении устроить теракты в военном городке Печи (Минская область) и в Минске.

«По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевёз на автомобиле в Борисовский район», — цитирует БЕЛТА заместителя министра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича.

Отмечается, что злоумышленник задержан в момент совершения преступления.

По словам Казакевича, задержанный получил указание совершить теракты от инициативы BYPOL, которая тесно связана с «так называемым координационным советом Тихановской».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в ходе несанкционированных акций в четверг, 25 марта, более 200 человек.