КГБ Белоруссии заявил о связи задержанного Зенковича со спецслужбами США

Юрий Зенкович, подозреваемый в подготовке государственного переворота в Белоруссии, был связан со спецслужбами США и занимался поиском и подкупом белорусских силовиков. Об этом в эфире ОНТ заявил начальник отдела следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек.

«Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами Соединённых Штатов Америки. На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», — сказал он.

Бычек добавил, что встречи Зенковича с военными и «представителями других террористических групп» задокументированы.

«Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций», — сказал он.

Ранее в ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии.

Как рассказали в ведомстве, заговорщики настаивали на необходимости физического устранения руководства республики, а также планировали захват телецентров. Их конечной целью, по данным спецслужб, было изменение конституционного строя Белоруссии.