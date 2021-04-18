КГБ Белоруссии заявил о связи задержанного Зенковича со спецслужбами США

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Юрий Зенкович, подозреваемый в подготовке государственного переворота в Белоруссии, был связан со спецслужбами США и занимался поиском и подкупом белорусских силовиков. Об этом в эфире ОНТ заявил начальник отдела следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек.
КГБ Белоруссии заявил о связи задержанного Зенковича со спецслужбами США
  • Reuters

«Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами Соединённых Штатов Америки. На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», — сказал он.

Бычек добавил, что встречи Зенковича с военными и «представителями других террористических групп» задокументированы.

«Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций», — сказал он.

Ранее в ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. 

Как рассказали в ведомстве, заговорщики настаивали на необходимости физического устранения руководства республики, а также планировали захват телецентров. Их конечной целью, по данным спецслужб, было изменение конституционного строя Белоруссии.

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