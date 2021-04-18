В Белоруссии заявили о «круглосуточных» иностранных учениях у границ

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У границ Белоруссии в странах Евросоюза продолжаются непрерывные учения иностранных войск, отметил заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Владимир Арчаков.
В Белоруссии заявили о «круглосуточных» иностранных учениях у границ
  • Reuters

По его словам, военное присутствие у границ Белоруссии постоянно наращивается: если за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии было проведено более 70 военных учений, то в текущем году уже известно о 30 учениях. 

«Если даже себе представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю (хотя это, конечно, на самом деле больше), то получается, что буквально круглые сутки каждый день абсолютно и без перерыва возле наших границ иностранные войска оттачивают своё боевое мастерство», — заявил он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее в Генштабе Белоруссии заявили, что НАТО продолжает наращивать активность у границ Белоруссии и России, развёртывая там разведывательные центры.

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