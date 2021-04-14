Генштаб Белоруссии заявил о разведцентрах НАТО у границ с Россией

Короткая ссылка
НАТО продолжает наращивать активность у границ Белоруссии и России, развёртывая там разведывательные центры, заявил глава Генштаба белорусских вооружённых сил Виктор Гулевич.
Генштаб Белоруссии заявил о разведцентрах НАТО у границ с Россией
  • Reuters

Об этом он сказал на заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

«В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси и связанных с этим процессов (развёртывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приёму контингентов)», — говорится в комментарии белорусского Минобороны.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России.

В конце 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил НАТО в планах по созданию военной группировки для захвата западных белорусских земель.

НАТО отвергло данное обвинение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить