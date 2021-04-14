Генштаб Белоруссии заявил о разведцентрах НАТО у границ с Россией

НАТО продолжает наращивать активность у границ Белоруссии и России, развёртывая там разведывательные центры, заявил глава Генштаба белорусских вооружённых сил Виктор Гулевич.

Об этом он сказал на заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

«В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси и связанных с этим процессов (развёртывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приёму контингентов)», — говорится в комментарии белорусского Минобороны.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России.

В конце 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил НАТО в планах по созданию военной группировки для захвата западных белорусских земель.

НАТО отвергло данное обвинение.