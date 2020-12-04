НАТО отвергло обвинение Лукашенко в подготовке захвата Белоруссии

Короткая ссылка
НАТО отвергло обвинения со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке альянсом группировки для захвата территорий Белоруссии.
НАТО отвергло обвинение Лукашенко в подготовке захвата Белоруссии
  • РИА Новости

«Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании (альянсом) военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих», — приводит ТАСС заявление НАТО.

Там уточнили, что «НАТО не представляет военной угрозы Белоруссии и не наращивает силы в регионе».

Ранее Лукашенко заявил, что в планы НАТО входит создание военной группировки для захвата западных белорусских земель. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить