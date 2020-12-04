НАТО отвергло обвинение Лукашенко в подготовке захвата Белоруссии

НАТО отвергло обвинения со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке альянсом группировки для захвата территорий Белоруссии.

«Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании (альянсом) военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих», — приводит ТАСС заявление НАТО.

Там уточнили, что «НАТО не представляет военной угрозы Белоруссии и не наращивает силы в регионе».

Ранее Лукашенко заявил, что в планы НАТО входит создание военной группировки для захвата западных белорусских земель.