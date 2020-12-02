Лукашенко рассказал о группировке НАТО для захвата белорусских земель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в планы НАТО входит создание военной группировки для захвата западных белорусских земель. Об этом пишет агентство БЕЛТА.

«Это абсолютно сейчас точно стало нам известно — дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать?» — сказал Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Он добавил, что дело в «исторической принадлежности белорусских земель Польше».

«Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы можем с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живём, нам не принадлежат эти земли. Ясно, кому. В этом направлении и действуют», — приводит его слова агентство.

Лукашенко добавил, что западные страны планируют создать между Белоруссией и Россией «санитарный пояс».

«Это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х, не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем», — рассказал глава государства.

В августе во время выступления в Гродно белорусский президент заявил, что на Западе «кто-то даже, потирая руки... вспоминает про усходния крэсы (восточные окраины. — RT)».

«Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси», — сказал Лукашенко.

После этого глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша не намерена претендовать на территории Белоруссии и нарушать её территориальную целостность.