Задержанные по делу о попытке переворота в Белоруссии дали признания

Задержанные по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии сотрудничают со следствием и начали давать признательные показания, сообщил в эфире ОНТ начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

«Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания», — сказал он.

При этом КГБ Белоруссии подготовило запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств о содействии в расследовании данного дела.

Бычек также рассказал, что один из подозреваемых, Юрий Зенкович, был связан со спецслужбами США и занимался поиском и подкупом белорусских силовиков.

17 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей, и предположил, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.