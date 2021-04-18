США высказались о своём гражданине, задержанном по делу о покушении на Лукашенко

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Представитель Госдепартамента США высказался по поводу американского гражданина, который был задержан по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
США высказались о своём гражданине, задержанном по делу о покушении на Лукашенко
  • Reuters

«Мы видели сообщения, что гражданин США задержан в Минске. Всегда, когда гражданина США задерживают за рубежом, мы готовы оказать все необходимые консульские услуги», — сказал представитель Госдепа РИА Новости.

Он добавил, что американская сторона всегда призывает все страны «вежливо и на основе взаимности» обращаться с лицами, имеющими двойное гражданство США.

Ранее сообщалось, что по делу о планировании госпереворота в Белоруссии были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

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