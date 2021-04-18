Подозреваемые в заговоре против Лукашенко намеревались присвоить его имущество

Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии планировали разграбить имущество белорусского президента Александра Лукашенко. Это следует из видео оперативной съёмки ФСБ, которая была показана в программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

Как сообщает РИА Новости, в телесюжете говорится, что вопрос мародёрства с оппозиционно настроенными генералами в Москве обсуждали имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

«Я практически уверен, что у нашего Саши (Александра Лукашенко. — RT) где-то лежит кошелёк с запасом. Его надо просто взять тихонечко при случае», — говорил Зенкович.

На вопрос одного из участников встречи, где именно находится «кошелёк с запасом», Зенкович предположил, что «дома, скорее всего, в Острошицком Городке».

Ранее в ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии.

Как рассказали в ведомстве, заговорщики настаивали на необходимости физического устранения руководства республики, а также планировали захват телецентров. Их конечной целью, по данным спецслужб, было изменение конституционного строя Белоруссии.