В Минске назвали рейдерским захватом санкции ЕС против белорусских авиаперевозчиков
- РИА Новости
«Идёт процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции — фактически рейдерский захват рынка и бизнеса», — сказал он в беседе с ОНТ.
25 мая лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.
4 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство.
Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.
В лайнере летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.