В Минске назвали рейдерским захватом санкции ЕС против белорусских авиаперевозчиков

Европейские санкции против белорусских авиаперевозчиков — это попытка удушения национальной авиакомпании Белоруссии и рейдерского захвата рынка авиаперевозок, считает директор департамента по авиации Минтранса республики Артём Сикорский.

«Идёт процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции — фактически рейдерский захват рынка и бизнеса», — сказал он в беседе с ОНТ.

25 мая лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

4 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.