В Минске назвали рейдерским захватом санкции ЕС против белорусских авиаперевозчиков

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Европейские санкции против белорусских авиаперевозчиков — это попытка удушения национальной авиакомпании Белоруссии и рейдерского захвата рынка авиаперевозок, считает директор департамента по авиации Минтранса республики Артём Сикорский.
В Минске назвали рейдерским захватом санкции ЕС против белорусских авиаперевозчиков
  • РИА Новости

«Идёт процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции — фактически рейдерский захват рынка и бизнеса», — сказал он в беседе с ОНТ.

25 мая лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

4 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.

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