ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу

Короткая ссылка
Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу
  • globallookpress.com

Согласно распространённому заявлению, решение предусматривает запрет на взлёт, посадку на территории блока, а также на пролёт самолётов белорусских авиакомпаний.

25 мая лидеры стран ЕС по итогам саммита выпустили заявление, в котором постановили запретить компаниям Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полёты над территорией Евросоюза и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.

Они также потребовали ввести дополнительные санкции в отношении Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair.

Белоруссия заявила, что обжалует в Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрет Украины и других стран на использование их воздушного пространства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить