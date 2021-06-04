ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу

Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно распространённому заявлению, решение предусматривает запрет на взлёт, посадку на территории блока, а также на пролёт самолётов белорусских авиакомпаний.

25 мая лидеры стран ЕС по итогам саммита выпустили заявление, в котором постановили запретить компаниям Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полёты над территорией Евросоюза и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.

Они также потребовали ввести дополнительные санкции в отношении Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair.

Белоруссия заявила, что обжалует в Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрет Украины и других стран на использование их воздушного пространства.