ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу
- globallookpress.com
Согласно распространённому заявлению, решение предусматривает запрет на взлёт, посадку на территории блока, а также на пролёт самолётов белорусских авиакомпаний.
25 мая лидеры стран ЕС по итогам саммита выпустили заявление, в котором постановили запретить компаниям Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полёты над территорией Евросоюза и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.
Они также потребовали ввести дополнительные санкции в отношении Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair.
Белоруссия заявила, что обжалует в Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрет Украины и других стран на использование их воздушного пространства.