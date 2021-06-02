Белоруссия обжалует запрет на полёты в ICAO

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Белоруссия обжалует в Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрет Украины и других государств на использование их воздушного пространства белорусскими авиаперевозчиками.
Белоруссия обжалует запрет на полёты в ICAO
  • Reuters

Об этом говорится в комментарии департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

«Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами — членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году», — говорится в комментарии.

Отмечается, что принятое Украиной решение об ограничении использования украинского воздушного пространства белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между правительством Беларуси и правительством Украины о воздушном сообщении от 1995 года.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, то Вена считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.

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