Курц заявил о необходимости обсудить новые санкции против Минска
- Reuters
«Я хотел бы сказать открыто — если не будет улучшения ситуации, мы считаем абсолютно целесообразным снова обсудить на европейском уровне, нужны ли дальнейшие меры. Ситуация очень трудная, напряжённая, и я считаю важным нам как Евросоюзу поддержать население и гражданское общество в Белоруссии», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о тяжёлом положении политических заключённых в Белоруссии.
Ранее Германия и Франция опубликовали совместное заявление с призывом «как можно раньше провести президентские выборы» в Белоруссии в «свете политической ситуации» в республике.