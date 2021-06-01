Курц заявил о необходимости обсудить новые санкции против Минска

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.
Курц заявил о необходимости обсудить новые санкции против Минска
  • Reuters

«Я хотел бы сказать открыто — если не будет улучшения ситуации, мы считаем абсолютно целесообразным снова обсудить на европейском уровне, нужны ли дальнейшие меры. Ситуация очень трудная, напряжённая, и я считаю важным нам как Евросоюзу поддержать население и гражданское общество в Белоруссии», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о тяжёлом положении политических заключённых в Белоруссии.

Ранее Германия и Франция опубликовали совместное заявление с призывом «как можно раньше провести президентские выборы» в Белоруссии в «свете политической ситуации» в республике. 

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