Курц заявил о необходимости обсудить новые санкции против Минска

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.

«Я хотел бы сказать открыто — если не будет улучшения ситуации, мы считаем абсолютно целесообразным снова обсудить на европейском уровне, нужны ли дальнейшие меры. Ситуация очень трудная, напряжённая, и я считаю важным нам как Евросоюзу поддержать население и гражданское общество в Белоруссии», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о тяжёлом положении политических заключённых в Белоруссии.

Ранее Германия и Франция опубликовали совместное заявление с призывом «как можно раньше провести президентские выборы» в Белоруссии в «свете политической ситуации» в республике.