Германия и Франция призвали Белоруссию провести президентские выборы

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Германия и Франция опубликовали совместное заявление с призывом «как можно раньше провести президентские выборы» в Белоруссии в «свете политической ситуации» в республике. Такое коммюнике было распространено по итогам заседания совета министров обеих стран.

В заявлении, которое приводит ТАСС, говорится, что стороны однозначно осуждают ситуацию с приземлением самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

«Мы приветствуем оперативную и решительную реакцию Европейского совета (на случившееся. — RT). В свете политической ситуации в Белоруссии мы подчеркиваем ещё раз наше требование по проведению как можно раньше президентских выборов, освобождению всех политических заключённых и прекращению насилия против белорусского народа», — говорится в заявлении.

Как ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель, санкции Евросоюза против Белоруссии будут носить точечный характер.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. На нём летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.

Лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.

По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, произошёл «какой-то негативный всплеск политических эмоций в ряде европейских стран».

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