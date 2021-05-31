Меркель заявила, что санкции ЕС против Белоруссии будут точечными

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Санкции Евросоюза против Белоруссии будут носить точечный характер, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам после заседания совета министров Германии и Франции.
Меркель заявила, что санкции ЕС против Белоруссии будут точечными
  • Reuters

«Мы реализуем сейчас санкции (против Белоруссии. — RT) очень точечно», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Меркель, санкции «правильны и необходимы», а ситуация в Белоруссии — «удручающая».

«Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», — отметила канцлер.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.

Лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. На нём летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.

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