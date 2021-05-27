ICAO проведёт расследование инцидента с самолётом Ryanair к 25 июня
- Reuters
«Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле», — приводит ТАСС сообщение Министерства транспорта Ирландии.
В нём отмечается, что промежуточные итоги расследования ICAO должны быть предоставлены к 25 июня.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 27 мая в Португалии министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как реализовать экономические санкции против Белоруссии.