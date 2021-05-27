ICAO проведёт расследование инцидента с самолётом Ryanair к 25 июня

Короткая ссылка
Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, его первые итоги должны быть подведены к 25 июня.
ICAO проведёт расследование инцидента с самолётом Ryanair к 25 июня
  • Reuters

«Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле», — приводит ТАСС сообщение Министерства транспорта Ирландии.

В нём отмечается, что промежуточные итоги расследования ICAO должны быть предоставлены к 25 июня.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 27 мая в Португалии министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как реализовать экономические санкции против Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить