ICAO проведёт расследование инцидента с самолётом Ryanair к 25 июня

Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, его первые итоги должны быть подведены к 25 июня.

«Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле», — приводит ТАСС сообщение Министерства транспорта Ирландии.

В нём отмечается, что промежуточные итоги расследования ICAO должны быть предоставлены к 25 июня.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 27 мая в Португалии министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как реализовать экономические санкции против Белоруссии.