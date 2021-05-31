Глава МИД Белоруссии оценил реакцию Запада на инцидент с Ryanair

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» оценил реакцию западных стран на ситуацию вокруг экстренной посадки самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске.

«Произошёл какой-то негативный всплеск политических эмоций в ряде европейских стран в отношении Беларуси, который по своему накалу превосходит даже уровень августа прошлого года. Наши партнёры, проповедуя верховенство права, в этот раз отошли от такого подхода», — отметил он.

Макей подчеркнул, что, прежде чем делать выводы, необходимо провести тщательное расследование инцидента.

«Мы готовы к такому расследованию с участием международных экспертов, экспертов ICAO», — добавил белорусский министр.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.

Лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.