«Использовал полученный опыт против Белоруссии»: в Минске заявили об участии Протасевича в деятельности батальона «Азов»

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертел заявил, что Роман Протасевич, задержанный в Минске после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, участвовал в качестве наёмника в действиях батальона «Азов» на Украине. По его словам, полученный за это время опыт Протасевич использовал в отношении Белоруссии в качестве организатора и координатора массовых беспорядков. Кроме того, в Минске назвали инцидент с самолётом «Белавиа», который не пустили в воздушное пространство Польши, «воздушным пиратством».

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертел заявил, что журналист Роман Протасевич, задержанный в Минске после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, участвовал в качестве наёмника в действиях батальона «Азов» на Украине. Об этом сообщило агентство БЕЛТА в своём Telegram-канале.

По словам Тертела, об этом свидетельствуют не только данные следствия, но и публиковавшиеся в СМИ факты с личными признаниями Протасевича, которые есть в широком доступе.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — заявил он.

Председатель КГБ добавил, что полученный за время участия в деятельности батальона опыт Протасевич использовал в отношении Белоруссии в качестве организатора и координатора массовых беспорядков.

Тертел также заявил, что 26 мая Протасевич дал показания «о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах её совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях». По его словам, белорусской стороне стали понятны опасения ряда стран Запада относительно активного сотрудничества журналиста со следствием.

Reuters

«Уже сегодня понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, некоторых других западных государствах и в Украине, которые гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления», — заявил председатель КГБ.

Напомним, Протасевич — один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA — находился в розыске по делу об «организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», а также в списке физических лиц, причастных к терроризму.

Помимо Протасевича, в Минске также была задержана россиянка Софья Сапега.

Reuters

Накануне правоохранительные органы республики опубликовали видео допроса девушки. На записи она говорит, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», раскрывающего персональные данные белорусских силовиков. Канал также был признан в республике экстремистским. Софья Сапега была арестована на два месяца.

Как рассказала представитель МИД России Мария Захарова, российскому консулу разрешили встретиться с задержанной россиянкой.

В свою очередь, адвокат девушки Александр Филанович заявил, что защита Сапеги подала жалобу на её задержание в Следственный комитет Белоруссии на основании того, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания.

Тем временем мать россиянки Анна Дудич рассказала RT, что опасается сломанной судьбы для Софьи. По её словам, информации о дочери у семьи не так много, так как адвокат подписал расписку о неразглашении информации.

Анна Дудич

«Ситуация на самом деле очень серьёзная. Я бы не хотела, чтобы моя 23-летняя дочь, её судьба была сломлена. Я очень прошу разобраться в этом деле, не оставить нас и оказать всяческую поддержку», — сказала она.

«Она держится, максимально держится, насколько это возможно в этих условиях… Информации не так много. Адвокат подписал расписку о неразглашении информации. Поэтому мы будем черпать информацию, наверное, из СМИ. Мы держим связь с консулом, который находится в Минске, созваниваемся», — добавила она.

Сообщение о минировании самолёта Ryanair

Напомним, 23 мая в национальном аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. В департаменте по авиации Минтранса Белоруссии тогда сообщили, что на электронную почту национального аэропорта Минска поступило сообщение от движения ХАМАС, в котором содержалась угроза минирования авиалайнера, однако позднее представитель палестинского движения опроверг причастность к инциденту. Для сопровождения самолёта был поднят истребитель МиГ-29 ВС республики.

В ходе досмотра воздушного судна взрывчатых веществ обнаружено не было. СК Белоруссии открыл уголовное производство по факту «заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК».

После приземления стало известно о задержании Протасевича и Сапеги.

Также по теме «Стоять на коленях и оправдываться не будем»: Лукашенко оценил инцидент с самолётом Ryanair Предпринятые властями Белоруссии действия в ходе инцидента с самолётом Ryanair, по которому поступило сообщение о минировании,...

Ряд европейских стран сразу после происшествия выступили с требованием к белорусским властям освободить задержанных, а также заявили о намерении ввести ограничительные меры в отношении республики. Некоторые страны приостановили авиасообщение с Белоруссией. Ещё ряд стран рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над воздушным пространством страны.

27 мая самолёт «Белавиа», следовавший из Минска в Барселону, не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полёт над своей территорией. Как следует из данных сайта Flightradar24, борт сделал несколько кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью, после чего вернулся в аэропорт. В Белоруссии назвали произошедшее нарушением норм международного права.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал произошедшее «совершенно вопиющим фактом и безнравственным поступком». По его словам, это «уже практически воздушное пиратство».

Страны — члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, США, Норвегия, Ирландия, Франция, Эстония), а также Бельгия и Германия выпустили заявление, в котором назвали инцидент с вынужденной посадкой самолёта Ryanair посягательством на европейскую безопасность.

«Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность и демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права», — отмечается в распространённом документе.

При этом в МИД России подчеркнули, что задержание журналистов — внутреннее дело республики, а также обратили внимание на готовность белорусских властей предоставить доступ ко всей информации по инциденту.

Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринятые властями страны действия в ходе инцидента с самолётом осуществлялись в рамках закона и были направлены на защиту населения республики.