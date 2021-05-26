«Стоять на коленях и оправдываться не будем»: Лукашенко оценил инцидент с самолётом Ryanair

Предпринятые властями Белоруссии действия в ходе инцидента с самолётом Ryanair, по которому поступило сообщение о минировании, осуществлялись в рамках закона и были направлены на защиту населения республики, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, Минску не за что оправдываться перед странами Запада, которые сразу же после приземления лайнера выступили с «абсурдными обвинениями». Белорусский лидер считает, что позиция западных стран связана с тем, что им не удалось осуществить госпереворот в Белоруссии, а сейчас республика находится на передовой «ледяной войны».

Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на встрече с парламентариями в Овальном зале Дома правительства. По его словам, белорусские власти сразу же после инцидента выразили готовность пригласить всех международных экспертов для расследования инцидента.

«Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем — потому что не за что. Мы также отдаём себе отчёт, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им (Западу. — RT) не нужна объективная информация. Они запустили маховик», — сказал Лукашенко.

Он также высказал предположение, что произошедшая ситуация могла быть спланированной провокацией со стороны Запада.

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«Ведь не успели шасси заминированного самолёта коснуться взлётно-посадочной полосы аэропорта Минск, как со стороны коллективного Запада во главе с Вашингтоном посыпались как под копирку написанные категоричные, более того — совершенно абсурдные обвинения. Вы это заметили? До вечера всё это высыпали, пока пилот сидел у нас и семь часов не хотел улетать отсюда, созваниваясь с кем-то», — сказал Лукашенко, чьи слова приводит портал «Беларусь Сегодня».

Белорусский лидер указал, что власти республики будут жёстко реагировать на любые санкции, нападки и провокации: «Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого наелись. А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно».

Как считает Лукашенко, страна находится на передовой «ледяной войны». Он обратился к мировому сообществу: «Нет смысла шатать Беларусь». При этом давление со стороны Запада он объяснил неудачной попыткой осуществить госпереворот в республике.

«Посмотрите, какое сегодня идёт беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооружённый мятеж и государственный переворот», — сказал белорусский президент.

«Реагировали адекватно полученной информации»

Белорусская сторона реагировала в соответствии с полученной информацией, при этом сообщение о минировании воздушного лайнера поступило одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска, подчеркнул Александр Лукашенко.

«Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живёте в Беларуси и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолёты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сказал он.

Глава государства также отметил, что сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии.

«Мы довели эту информацию до пилотов самолёта, вынуждены были её опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа», — пояснил он.



Позднее официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер заявил, что власти республики не знали об угрозе бомбы на борту Ryanair: «Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было».

Лукашенко указал, что в этот момент рейс FR4978 находился в воздушном пространстве Белоруссии, неподалёку от БелАЭС: «А если бы вдруг... Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учётом своего печального опыта?»

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Президент Белоруссии подчеркнул, что «действовал законно» и защищал население республики, заявив, что не мог допустить падения самолёта «на головы» гражданских.

«Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело ещё и в том, о чём мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны», — пояснил глава государства.

Комментируя решение ЕС о закрытии для белорусских авиакомпаний европейского неба, Лукашенко заявил, что самолёты будут летать в направлении России, Китая, Индии и других стран, кроме европейских.

«Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом — нам никто это не запретит», — пояснил он.

Инцидент с Ryanair

Напомним, что 23 мая в Минске экстренную посадку из-за сообщения о минировании совершил самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29 ВС Белоруссии.

В ходе досмотра воздушного судна взрывчатых веществ обнаружено не было. Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное производство по факту «заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК». Позднее глава департамента по авиации белорусского Минтранса Артём Сикорский рассказал, что сообщение о минировании поступило от имени солдат ХАМАС. В свою очередь, представитель палестинского движения опроверг причастность к инциденту.

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После приземления самолёта в Минске был задержан один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он находился в розыске по делу об «организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» и в списке физических лиц, причастных к терроризму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Накануне правоохранительные органы республики опубликовали видео допроса девушки, где она признаётся в том, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», раскрывающего персональные данные белорусских силовиков. Как сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в силовых структурах, Сапеге может грозить до 12 лет лишения свободы.

Между тем мать Софьи Анна Дудич в эксклюзивном интервью RT заявила, что её дочь «всегда была вне политики».

«Я в курсе, что это за канал, но не могу понять, какое она имеет к этому отношение. Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация — шок. Софья и «Чёрная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава», — заявила женщина.

Добавим, что после инцидента с самолётом Ryanair лидеры стран — членов ЕС поручили правительствам стран Евросоюза принять необходимые меры для запрета полётов белорусских авиакомпаний над территорией союза, а также рекомендовали европейским авиаперевозчикам отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. В свою очередь, президент США Джо Байден поручил своей администрации «разработать надлежащие варианты» для привлечения к ответственности причастных к инциденту.