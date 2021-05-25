«Доказательство, что давление не оказывалось»: Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров с бортом Ryanair

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолёта Ryanair в качестве доказательства, что на экипаж при принятии решения о приземлении не оказывалось давление. Минтранс Белоруссии также пригласил представителей авиационных властей западных стран для изучения обстоятельств случившегося. Тем временем стало известно об аресте на два месяца россиянки Софьи Сапеги, которая находилась в самолёте.

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолёта авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, диспетчер сообщил пилоту, что служба безопасности аэропорта Минска получила информацию о бомбе на борту, которая может быть приведена в действие, когда авиалайнер будет находиться над Вильнюсом.

Некоторое время пилот уточнял, откуда поступила информация, на что был дан ответ, что спецслужба получила соответствующее письмо по электронной почте.

Диспетчер также рекомендовал экипажу посадить самолёт в аэропорту Минска. После этого пилот уточнил, чья это рекомендация — авиакомпании, аэропорта вылета или аэропорта прибытия.

«Это наша рекомендация», — сказал белорусский диспетчер.

Как отмечает ТАСС, в департаменте заявили, что опубликовали расшифровку в качестве доказательства, что на решение экипажа не оказывалось давление и что не применялись угрозы. Там добавили, что приглашают международные структуры принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего.

«Для изучения обстоятельств случившегося департамент по авиации пригласил представителей ICAO, IATA, EASA, а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в национальном аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. В департаменте по авиации Минтранса Белоруссии тогда сообщили, что на электронную почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение от движения ХАМАС, в котором содержалась угроза минирования авиалайнера. Для сопровождения самолёта был поднят истребитель МиГ-29 ВС республики. Позднее представитель палестинского движения опроверг причастность к инциденту.

В ходе досмотра воздушного судна взрывчатых веществ обнаружено не было. СК Белоруссии открыл уголовное производство по факту «заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК».

После приземления был задержан находившийся на борту основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого в Белоруссии считают причастным к террористической деятельности. Вместе с ним задержали Софью Сапегу.

25 мая Сапегу арестовали на два месяца. Об этом RT сообщил адвокат Александр Филанович. Информацию об аресте также подтвердил отец девушки.

«Мера пресечения на два месяца. Место содержания — СИЗО КГБ», — сказал защитник.

По его словам, Софья чувствует себя нормально, её родные обратились в консульство для подготовки документов по их запросу.

Как рассказала представитель МИД России Мария Захарова, российскому консулу разрешили встретиться с задержанной россиянкой. Как отметила Захарова, МИД России ожидает, что встреча состоится в ближайшее время.

Международная реакция на инцидент с самолётом

Сразу после происшествия ряд европейских стран выступили с требованием к белорусским властям освободить Протасевича, а также заявили о намерении ввести ограничительные меры в отношении республики.

Также по теме «Белоруссия на повестке»: Захарова заявила об «истерике» Запада после инцидента с самолётом Ryanair Реакция стран Запада на инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в аэропорту Минска приобрела истерический характер, хотя...

В частности, лидеры стран — членов ЕС поручили правительствам стран Евросоюза принять необходимые меры для запрета полётов белорусских авиакомпаний над территорией союза, а также рекомендовали европейским авиаперевозчикам отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Ряд авиакомпаний уже отказались от полётов над Белоруссией. Кроме того, саммит ЕС призвал ввести новые санкции против Минска. Также президент США Джо Байден поручил своей администрации «разработать надлежащие варианты» для привлечения к ответственности причастных к экстренной посадке самолёта Ryanair.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отсутствии данных о связи России с инцидентом с самолётом в Минске. Позднее соответствующее заявление сделали в Белом доме.

Тем временем в МИД Белоруссии сообщили, что глава ведомства Владимир Макей обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг инцидента.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами», — говорится в сообщении.